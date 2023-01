Dode bij steekpartij in jeugdzorginstelling Emmen, twee arrestaties

Bij een steekincident in Emmen is een hulpverlener om het leven gekomen. De steekpartij vond plaats in een jeugdzorginstelling in de Stationsstraat. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

De steekpartij gebeurde rond 20.30 uur. Daarop rukten meerdere hulpdiensten uit, maar hulpverlening aan het slachtoffer mocht niet meer baten. Ook een arrestatieteam kwam ter plaatse en de politie kon in het centrum van Emmen één persoon aanhouden. Een tweede verdachte sloeg op de vlucht. Later op de avond werd ook hij gearresteerd.

Over de toedracht van de steekpartij en de leeftijd van de verdachten is niets naar buiten gebracht. Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen heeft zijn medeleven aan de nabestaanden van het slachtoffer betuigd, schrijft hij op Twitter.

Aan het pand aan de Stationsstraat wordt verder onderzoek gedaan: de bewoners moeten vannacht elders slapen. In de jeugdzorginstelling wonen jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud.