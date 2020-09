Taj Mahal open, ondanks besmettingsrecords • Nieuw-Zeeland heft maatregelen op

In vrijwel heel Nieuw-Zeeland worden de coronamaatregelen opgeheven, heeft premier Ardern bekendgemaakt op een persconferentie. Alleen in Auckland, de grootste stad van het land, blijft een deel van de restricties nog zeker zestien dagen van kracht. "Auckland heeft meer tijd nodig", aldus Ardern.

In Nieuw-Zeeland werden vorige maand opnieuw strenge maatregelen genomen nadat het virus na drie maanden zonder nieuwe besmettingen weer was opgedoken in Auckland. Die uitbraak, die begon bij een gezin in de stad, lijkt onder controle.

Door de versoepelingen mogen vanaf woensdag weer groepen van 100 mensen bij elkaar komen in Auckland. Als het aantal besmettingen niet oploopt, geldt er over twee weken geen maximumaantal bezoekers meer. "Hoewel we er redelijk zeker van zijn dat we op de goede weg zijn, moeten we in Auckland nog steeds voorzichtig zijn", zei Ardern.

Er zijn op dit moment 62 actieve coronagevallen bekend in Nieuw-Zeeland.