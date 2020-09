OMT-lid: moesten eerder grote labs inschakelen • Opnieuw migranten Lesbos besmet

Horecagelegenheden in grote delen van de Randstad mochten na middernacht voor het eerst geen nieuwe klanten binnenlaten. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, ziet wel heil in de maatregelen: "Door de beperkingen in de horeca wordt het minder druk en bovendien straal je uit: we moeten minder bij elkaar komen om het virus te stoppen", zegt Bruls in het NOS Radio 1 Journaal.

"Het is natuurlijk niet gezegd dat deze maatregelen het virus nu ineens stoppen, maar we weten wel dat er in studentensteden veel besmettingen zijn. En dieper de nacht, onder invloed van alcohol, is de kans op besmetting groter", stelt Bruls. "De kracht van deze maatregel is dat je in een groot gebied waar veel besmettingen zijn, een lijn trekt."