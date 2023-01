FC Twente-Ajax topaffiche in de beker, gegarandeerd amateurclub naar kwartfinales

FC Twente-Ajax is de meest in het oog springende ontmoeting in de achtste finales van de KNVB-beker. Eredivisie-koploper Feyenoord ontvangt NEC en bekerhouder PSV neemt het op tegen FC Emmen.

Omdat Spakenburg - dat Vitesse en Cambuur uitschakelde - Katwijk heeft geloot, gaat er gegarandeerd een amateurteam naar de kwartfinales. De achtste finales worden gespeeld op 7, 8 en 9 februari.

FC Twente en Ajax troffen elkaar zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena. Die wedstrijd eindigde in 0-0. Twente maakte het meeste aanspraak op de zege, tegen een Ajax dat lang met tien man stond door een rode kaart van Devyne Rensch.

De gehele loting:

PSV - FC Emmen

NAC Breda - sc Heerenveen

FC Twente - Ajax

Feyenoord - NEC

ADO Den Haag - Go Ahead Eagles

Spakenburg - Katwijk

AZ - FC Utrecht

De Graafschap - De Treffers