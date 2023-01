Tiental Ajax ook niet langs sterker Twente, al vijf competitieduels geen zege

De numerieke minderheid kwam het spel van Ajax niet ten goede, maar ook toen het nog elf tegen elf was, had Twente al een overwicht. De ploeg uit Enschede raakte tweemaal de paal, via Vaclav Cerny en Michel Vlap. Ook Van Wolfswinkel was dicht bij de openingstreffer toen hij een slechte terugspeelbal van Rensch onderschepte en de nieuwe Ajax-doelman Gerónimo Rulli omspeelde, maar Jorge Sánchez kon de bal onderscheppen.

In de counter kregen de Amsterdammers zelf nog een grote kans, maar de schuiver van Kenneth Taylor ging net naast. Aan de overkant ging een pegel van Ramiz Zerrouki rakelings langs de voor hem verkeerde kant van de paal. De door Feyenoord begeerde Twente-middenvelder was in de Johan Cruijff Arena de beste man van het veld.

Met Feyenoord is ook de komende tegenstander van Ajax genoemd. Volgende week zondag gaan de Amsterdammers op bezoek bij de koploper in De Kuip. De spreekkoren "Schreuder rot op" zullen dan in tegenstelling tot vanavond niet te horen zijn. Er zijn nog steeds geen uitsupporters welkom in de Klassieker.