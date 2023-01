Na 16 jaar wint Sparta eindelijk weer eens van Excelsior, in lauwe Rotterdamse derby

Dat derby's lang niet altijd garant staan voor goed voetbal is een gegeven. Aan strijd en spanning is meestal geen gebrek. In de Rotterdamse derby tussen Sparta en Excelsior was vanavond echter van beide geen sprake.

In een matige wedstrijd op Het Kasteel waren de kansen schaars. Maar net toen het publiek vrede leek te hebben met 0-0, schonk Joshua Kitolano Sparta in blessuretijd toch nog de zege: 1-0.