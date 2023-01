Presidentsverkiezingen Tsjechië eindigen nek aan nek, tweede ronde nodig

De Tsjechische oud-generaal Petr Pavel heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Tsjechië gewonnen van oud-premier Andrej Babis. Maar het verschil tussen de twee kandidaten is minimaal: Pavel sleepte 35,4 procent van de stemmen in de wacht, terwijl 35 procent van de kiezers op Babis stemde.

Omdat geen van beiden een absolute meerderheid heeft gehaald, is een tweede stemronde nodig. Die is over twee weken.

Controversieel

De populistische oud-premier Babis werd vooraf gezien als een belangrijke kanshebber voor het presidentschap. De succesvolle zakenman was van 2017 tot en met 2021 premier van Tsjechië. Met een vermogen van naar schatting 3,2 miljard euro geldt hij als een van de rijkste mensen van het land.

Babis' loopbaan is niet vrij van controverse: de 68-jarige politicus en ondernemer werd ervan beschuldigd tijdens zijn premierschap 2 miljoen euro aan Europees geld te hebben weggesluisd voor de bouw van een luxe resort. Afgelopen maandag werd hij daarvan vrijgesproken.

Campagne

Oud-NAVO-generaal Pavel is een nieuwkomer in de politiek. Hij geldt als pro-westers en is, in tegenstelling tot Babis, groot voorstander van extra militaire steun aan Oekraïne, net zoals de huidige centrumrechtse regering van Tsjechië. Ook wil Pavel dat de euro wordt ingevoerd in Tsjechië, waar nu nog met Tsjechische kronen wordt betaald.

Babis heeft zich in de verkiezingscampagne vooral geprofileerd als de kandidaat die de inflatie en hoge energieprijzen wil aanpakken. Hij staat op goede voet met de huidige president Zeman en onderhoudt ook nauwe banden met de Hongaarse president Orbán.

De derde kandidaat bij de verkiezingen was Danusa Nerudova. De hoogleraar economie haalde net geen 14 procent van de stemmen. Ze heeft haar aanhangers opgeroepen om bij de tweede ronde op Pavel te stemmen.

Ceremoniële functie

De president is in Tsjechië een overwegend ceremoniële functie, hoewel de persoon die het ambt bekleedt wordt gezien als invloedrijke stem in het maatschappelijke debat van het land. Ook benoemt de president de rechters van het constitutionele hof, met toestemming van de senaat.