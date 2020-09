Vermoedelijke afzender gifbrief aan Witte Huis opgepakt

Er is een verdachte aangehouden voor het versturen van een brief met het dodelijke gif ricine naar het Witte Huis. Het is een vrouw die werd opgepakt toen ze probeerde om vanuit Canada de Verenigde Staten binnen te komen, melden Amerikaanse media. Volgens een anonieme functionaris had ze een vuurwapen bij zich toen ze werd aangehouden.

Zaterdag werd bekend dat de brief, die was geadresseerd aan president Trump, was onderschept. Het gif werd ontdekt bij een controle die altijd wordt gedaan voordat brieven terechtkomen in de postkamer van het Witte Huis.

Meteen al meldden onder meer The New York Times en CNN dat de brief uit Canada kwam. De autoriteiten hebben dit nog niet bevestigd.

Meer brieven

NBC News meldt dat de vrouw ook wordt verdacht van het sturen van brieven naar een aantal federale gevangenissen in de VS. Trump zou de enige politicus zijn aan wie een brief is gestuurd. CNN meldt dat er ook gifbrieven zijn ontdekt in Texas.

Ricine is een zeer dodelijk gif dat gewonnen kan worden uit bonen van de tropische wonderolieboom. Het kan iemand binnen 36 tot 72 uur doden en er is geen tegengif bekend.

Er is in de afgelopen jaren vaker brieven met ricine verstuurd. Onder meer oud-president Obama en toenmalig burgemeester Bloomberg van New York ontvingen eerder post met het gif.