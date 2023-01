Tienduizenden op de been tegen hervormingen Israël

Tienduizenden mensen op de been in Tel Aviv:

Volgens Israëlische media zijn zo'n 80.000 mensen op de been in Tel Aviv ondanks het koele en regenachtige weer. De demonstranten dragen borden met teksten als "criminele regering" en "het einde van de democratie". Ook de vlag van Israël wappert veelvuldig in de menigte.

In andere steden werd ook met duizenden tegelijk geprotesteerd, maar niet met zulke grote aantallen als in Tel Aviv. Onder meer in Jeruzalem en Haifa gingen mensen de straat op.

In het centrum van de Israëlische stad Tel Aviv zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de radicaalrechtse regering van premier Benjamin Netanyahu. Volgens persbureau DPA is het het grootste protest tegen de regering tot nu toe.

Voormalig minister van Defensie Benny Gantz riep mensen op om de vlag mee te nemen. "Neem de Israëlische vlag in een hand en een paraplu in de andere en kom demonstreren om de democratie en de wet te beschermen."

Niet onrustig

Een lokaal tv-station meldt dat de mensenmassa zo groot is dat ook is uitgeweken naar straten in de omgeving van het centrum. Voor zover bekend zijn er geen meldingen van onrust.

De demonstraties vormen een van de eerste uitdagingen voor de nieuwe regering van Netanyahu, die nu zo'n twee weken geleden is geïnstalleerd. Een van de ministers is Itamar Ben-Gvir die verantwoordelijk is voor de nationale veiligheid. Ben-Gvir, die als ultranationalistisch bekendstaat, heeft de politie opgeroepen om hard op te treden als er wegblokkades worden opgeworpen of als er Palestijnse vlaggen wapperen.

Voorafgaand aan de bijeenkomst schaalde de politie de aanwezigheid op. Maar volgens verschillende media kregen de agenten de instructie om niet te snel in te grijpen en de demonstratie vredig te laten verlopen. De politie benadrukte ook dat er hard zou worden opgetreden bij vandalisme of gewelddadig gedrag.

Vrees voor rechten minderheden

Voor Netanyahu, die verdacht wordt van omkoping, zijn de hervormingen een van zijn belangrijkste agendapunten voor de komende tijd. De veranderingen betekenen onder meer dat het Hooggerechtshof niet meer mag ingrijpen als er in het parlement een meerderheid is voor een wet, ook als die wet in strijd is met bestaande basiswetten.

Critici vrezen daardoor voor de rechten van minderheden, zoals Palestijnen en mensen van de lhbti-gemeenschap. En de wijzigingen zouden er ook voor kunnen zorgen dat Netanyahu een mogelijke veroordeling kan ontlopen of zelfs dat zijn zaak helemaal wordt geschrapt.

Sinds de aanklacht tegen hem, in 2019, zegt hij dat het justitiële systeem bevooroordeeld is in zijn nadeel.