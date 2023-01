AZ combineert zich fluitend een weg naar drie punten in Friesland

We zijn 25 seconden onderweg in de tweede helft, als AZ de tegenstander van het kastje naar de muur combineert. De aanval begint bij Tijjani Reijnders en na een aanval over zeven schijven schuift hij de bal zelf achter Oranje-doelman Andries Noppert. Die aanval tekende de probleemloze avond van de Alkmaarders in Heerenveen. AZ won met 2-0 van sc Heerenveen en blijft goed meedoen in de top van de eredivisie.

Beste buitenshuis AZ is dit seizoen de meest effectieve ploeg buiten eigen stadion. Het verloor pas twee uitwedstrijden in de eredivisie, bij RKC Waalwijk (3-1) en bij Excelsior (2-1). Ook in Friesland begon de ploeg van trainer Pascal Jansen uitstekend. Dat zag ook Nigel de Jong, de nieuwe technisch directeur van de KNVB, die op de tribune had plaatsgenomen. Het regende kansen in het eerste kwartier, maar die waren niet besteed aan Jens Odgaard, Vangelis Pavlidis en Dani de Wit. Ook kwam Noppert goed weg toen hij een kopbal van Pavlidis tussen zijn benen en net niet achter de doellijn onder controle kreeg.

Kopspecialist De Wit Na een half uur werd Noppert toch verslagen door een fraaie kopbal van De Wit. De kopspecialist kopte de bal van van een meter of tien in de verre hoek (0-1).

Dani de Wit viert de 1-0 van AZ tegen sc Heerenveen. - ANP

AZ had bij rust al een grotere voorsprong verdiend, maar hoefde in de tweede helft niet lang te balen van de gemiste kansen. Nog geen halve minuut nadat scheidsrechter Serdar Gözübüyük de wedstrijd weer in gang had gefloten, rondde Reijnders een aanval over vele schijven af.

Verhulst stopt strafschop Ruim een uur lang had AZ alles onder controle, maar de bezoekers kwamen op ongelukkige wijze toch in problemen. Sam Beukema probeerde de doorgebroken Milan van Ewijk af te stoppen, maar gleed uit en overstrekte daarbij zijn knie. Bovendien bracht hij Van Ewijk ten val. Gözübüyük kende geen twijfel en wees naar de stip. Maar wat zijn collega aan de overzijde, Noppert, niet was gelukt op het WK, lukte AZ-doelman Hobie Verhulst wel: een penalty stoppen. Met een katachtige redding hield hij Sarr van scoren af.

Doelman Hobie Verhulst is de gevierde man bij AZ nadat hij een strafschop Amin Sarr heeft gekeerd. - Pro Shots

Daarmee gaf Verhulst, die binnenkort waarschijnlijk plaats zal moeten maken voor de Australische WK-ganger Mathew Ryan, toch nog maar even een visitekaartje af. Ryan, overgenomen van FC Kopenhagen, is nog in afwachting van zijn werkvergunning. Zonder Beukema, die strompelend maar wel op eigen kracht het veld verliet, kwam de zege van AZ daarna niet meer in gevaar.