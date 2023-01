Cameraploeg PowNed belaagd bij protest in Lützerath

Beelden ervan zijn onder meer gemaakt door een journalist van de Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung. Volgens omroepvoorzitter Weesie zijn de cameraman en de verslaggever ongedeerd, maar heeft de cameraman wel last van zijn hand. Ze hebben hun werk af kunnen maken en toch een reportage kunnen maken. Weesie zegt dat er ook schade aan de camera is.

Bij het protest bij het Duitse bruinkooldorp Lützerath is aan het begin van de middag een cameraploeg van omroep PowNed belaagd door een groep activisten met een vlag van de extreem-linkse Antifa. Omroepvoorzitter Dominique Weesie zegt dat de omroep er aangifte van doet.

"Het was niet specifiek tegen ons gericht, maar eigenlijk werden alle journalisten die daar aanwezig waren bekogeld met stenen", zegt Weesie. "Ik ben blij dat de mensen ongedeerd zijn. Ze zijn daar om verslag te doen en doen ook maar hun werk. Dat geldt ook voor de andere collega's. Het gaat nergens over."

Verslaggever Mark Baanders zegt op sociale media dat ze nazi's zijn genoemd omdat ze van de pers waren, en ook dat ze zijn geschopt en beledigd.

'Geen klein vergrijp'

De Duitse journalistenvereniging DJV zegt de belaging te veroordelen. "Vrije nieuwsgaring vanuit Lützerath is nodig en moet gegarandeerd worden", meldt de organisatie. "Het aanvallen of hinderen van de pers is geen klein vergrijp."

Op het protest bij het bruinkooldorp Lützerath waren vandaag duizenden betogers afgekomen. Het verliep grotendeels vreedzaam. Wel kwam het later op de dag tot confrontaties tussen de politie en demonstranten. Daarbij werden onder meer een waterkanon, pepperspray en wapenstokken ingezet.