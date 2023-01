Meer geheime stukken gevonden in huis president Biden

In de privéwoning van de Amerikaanse president Biden in de staat Delaware zijn meer geheime documenten aangetroffen dan in eerste instantie naar buiten was gebracht. Dat meldt de advocaat van de president, Richard Sauber. Het gaat in totaal om zes pagina's, die volgens hem zijn overgedragen aan het ministerie van Justitie.

Donderdag werd nog gezegd dat er bij de zoektocht in de bibliotheek één document was gevonden. Ook werden er geheime stukken gevonden in de garage van Biden. Een speciaal aanklager gaat er onderzoek naar doen.

Waarom het Witte Huis twee dagen heeft gewacht om een update te geven over de vondst van de documenten is niet bekend. Sauber zei eerder dat het Witte Huis "ervan overtuigd is dat de documenten per ongeluk verkeerd opgeborgen waren". De stukken stammen volgens het Witte Huis uit de tijd dat Biden nog vicepresident was onder Barack Obama.

Kernwapengeheimen

Eerder werden er al geheime stukken gevonden in een privékantoor van de president bij een denktank in Washington. Dat kantoor werd door Biden gebruikt tussen 2017 en het begin van zijn presidentscampagne in 2020. Advocaten die het kantoor opruimden troffen de documenten aan.

Volgens de Amerikaanse wet moet documentatie van de president of de vicepresident na hun vertrek worden overgedragen aan het nationale archief. Al eerder bleek dat oud-president Trump nog honderden stukken thuis had liggen, ook al was zijn ambtstermijn ten einde. In de documenten stond onder meer informatie over kernwapens van andere landen.

Trump verzette zich tegen de overdracht aan het archief; Biden deed dat niet.