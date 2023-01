Medicijnschaarste opgelopen tot recordhoogte, vorig jaar ruim 1500 tekorten

Apothekersorganisatie KNMP heeft vorig jaar 1514 medicijntekorten geregistreerd, vooral vanwege problemen met de productie en distributie van geneesmiddelen. Volgens de branchevereniging is het nog nooit zo vaak gebeurd dat een medicijn langer dan twee weken niet beschikbaar was in Nederland. Onder meer aan tabletten die worden gebruikt bij ADHD en aan medicijnen tegen jichtaanvallen bestond een tekort. Volgens KNMP konden de tekorten in bijna driekwart van de gevallen worden opgevangen door geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof te gebruiken. Meer dan de helft van de tekorten was binnen tien weken opgelost. KNMP-voorzitter Aris Prins spreekt desondanks van een schrikbarende toename van de medicijntekorten. In 2021 ging het nog om 1007 soorten medicijnen die te weinig beschikbaar waren. In 2019 en 2020 was de schaarste groter: toen was aan bijna 1500 medicijnsoorten een gebrek. In de jaren daarvoor lagen de tekorten in absolute aantallen een stuk lager, hoewel de schaarste wel ieder jaar een beetje toenam.

Wanneer is sprake van een medicijntekort? Apothekersorganisatie KNMP spreekt van een tekort aan een geneesmiddel als het langer dan twee weken landelijk niet te krijgen is. Het kan gebeuren dat aan één geneesmiddel meerdere keren in een jaar een gebrek is. Als het tekort wordt aangevuld maar het middel een paar maanden later opnieuw niet beschikbaar is, telt dat als twee tekorten.