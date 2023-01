AC Milan komt terug van 2-0 achterstand, maar titelprolongatie raakt verder uit zicht

Het had een eenvoudig weekje moeten worden, waarin AC Milan goede zaken zou doen. Maar in plaats daarvan zagen de 'Rossoneri' de kans op de prijzen in eigen land verdampen.

Drie dagen nadat Milan door Torino werd uitgeschakeld in de Coppa Italia, leed de titelverdediger in de Serie A puntenverlies op bezoek bij het bescheiden Lecce (2-2).

Op voorhand leek Milan in de achttiende speelronde juist een grote slag te kunnen gaan slaan, want koploper Napoli en naaste achtervolger Juventus speelden vrijdag al tegen elkaar. Napoli boekte echter een eclatante 5-1 zege en heeft nog voordat de competitie halverwege is een riante voorsprong van negen punten op Milan.

Vroeg eigen doelpunt

Met een gelijkspel in Lecce kwam Milan nog goed weg, want bij rust stond het 2-0 voor de thuisploeg. Al in de derde minuut werkte Theo Hernández de bal met de borst in eigen doel, nadat Pierre Kalulu in de opbouw zomaar balverlies had geleden.