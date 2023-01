Nieuwe bondscoach, ouderwets goede Schulting: 'Vertrouw meer op mezelf'

Suzanne Schulting was zoekende, voorafgaand aan het huidige shorttrackseizoen. Met Niels Kerstholt had ze een nieuwe bondscoach, hij nam het stokje over van Jeroen Otter, die Schulting jarenlang had begeleid. Toch staat de 25-jarige Friezin weer met de volle buit na de eerste finaledag van de Europese kampioenschappen. "Soms is het lastig. Je hebt een nieuwe coach met nieuwe prikkels, maar je weet soms niet zo goed hoe je ervoor staat. Dat heeft even tijd nodig", zei ze in september vorig jaar. Twee gouden EK-medailles later - ze won in Gdansk de 1.500 en de 500 meter - vertelt ze met een ontspannen glimlach: "Als je meer met elkaar op pad bent, meer met elkaar op reis bent, veel finales rijdt en wint: dat schept natuurlijk een band." Schulting heeft ondanks haar volle prijzenkast, met onder andere al zes olympische plakken en zeven gouden WK-medailles, nog wel wat dingen van Kerstholt geleerd. "Vooral het technische gedeelte. Ik heb nu wat extra tools in m'n toolbox zitten. Dat is heel erg fijn." "En ik heb ook heel erg geleerd op mezelf te vertrouwen, nu Jeroen (Otter, red.) er niet meer bij is. Dat is ook heel erg prettig."

Bekijk de reactie van Suzanne Schulting na de 500 meter bij de EK shorttrack in Gdansk. - NOS

Jens van 't Wout had vanaf het begin een klik met Kerstholt, die zelf oud-shorttracker is en in 2008 Europees kampioen werd op de 1.000 meter. "We hebben allebei een liefde voor shorttrack. Hij is ook echt van het hard werken en dat probeer ik ook." "Misschien is dat wel de klik, dat we allebei houden van doodgaan op de training. Als we een gesprek beginnen, zijn we zo drie uur verder." Van 't Wout verrast zichzelf Van 't Wout spreekt die woorden uit nadat hij in een prachtige finale Europees kampioen is geworden op de 1.500 meter. Zelfs na drie gouden wereldbekermedailles, op verschillende afstanden, zag hij zichzelf niet als favoriet voor de Europese titel. "Ik had dit niet verwacht. Mijn doel was de finale halen."

Bekijk de reactie van Jens van 't Wout na de finale van de 500 meter bij de EK in Gdansk. - NOS