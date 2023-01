'Wagner-criminelen' keren terug van het front, maar voor hoelang?

Ze zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, maar mogen vervroegd naar huis nu hun tijd aan het front erop zit: de rekruten die huurlingen-organisatie Wagner ronselde in de Russische gevangenissen. Het afgelopen halfjaar zijn er ruim 40.000 van deze rekruten naar de oorlog in Oekraïne gestuurd. Vorige week ging een twintigtal als eerste de vrijheid tegemoet, onder wie een maffiabaas uit Sint-Petersburg, iemand die zijn grootmoeder heeft vermoord en de leider van een beruchte bende juwelendieven. In een video op de website van Wagner is te zien hoe Wagner-baas Jevgeni Prigozjin medailles uitreikt aan de groep 'voor betoonde moed'. "Jullie hebben 180 dagen lang het vaderland verdedigd. Wat jullie ook op jullie kerfstok hebben, de maatschappij is jullie respect verschuldigd." En in één beweging door verleent Prigozjin de rekruten zowel gratie, amnestie als kwijtschelding van hun strafblad. Rechtssysteem ondermijnd De vraag is wat de maatschappelijke gevolgen zijn nu de 'Wagner-criminelen' terugkeren naar huis en of er een wettelijke basis bestaat voor de vrijlating. Volgens de Russische sociologe Asmik Novikova van Public Verdict Foundation wordt met de massale inzet van gevangen in de oorlog het hele justitiële apparaat van strafoplegging ondermijnd. "Ik denk niet dat de vrijgelaten Wagner-criminelen op het moment een directe bedreiging vormen voor de samenleving", zegt Novikova per telefoon vanuit Moskou. "Maar met de huidige wetteloosheid in de samenleving, zal de criminaliteit onvermijdelijk toenemen." Deze criminelen gaan als held terug de samenleving in:

Om genoeg soldaten te vinden voor de oorlog in Oekraïne, rekruteerde de Wagner-militie criminelen uit Russische gevangenissen. Na een half jaar vechten komen zij terug in de samenleving - ongeacht waarvoor ze vastzaten. - NOS

"De Wagner-rekruten ontvangen allemaal een document met de gratieverlening, ondertekend door de president," vertelt de Russische mensenrechtenactivist Olga Romanova van Russia Behind Bars per Skype vanuit haar huidige woonplaats Berlijn. "Volgens het Kremlin kunnen die documenten alleen per presidentieel decreet verstrekt worden. Maar over het bestaan van een dergelijk decreet is niets bekend." Romanova ontdekte dat op de websites van de betrokken rechtbanken de namen van de vrijgelaten Wagner-rekruten gewoon nog geregistreerd staan met strafblad. Het duidt erop dat justitie formeel niet op de hoogte is van hun status. "Officieel kunnen ze worden aangemerkt als op de vlucht", zegt Romanova. Ook volgens haar geeft de vrijlating een verontrustend boodschap af aan de samenleving: "Je kan in Rusland vrijuit stelen en moorden. Je hoeft je vervolgens alleen maar aan te melden bij Wagner, waarvoor je doorgaat met moorden. En je keert terug als oorlogsheld met een medaille."

In maart vorig jaar schreven we dit artikel over de Wagner Group, over waar en waarom de militie wordt ingezet.