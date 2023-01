Brighton verpest Premier League-debuut Gakpo en klopt machteloos Liverpool

Na zijn eerste wedstrijd in het Liverpool-shirt - vorige week zondag in de FA Cup - heeft Cody Gakpo nu ook zijn debuut in de Premier League gemaakt. Een feest werd het echter niet op bezoek bij Brighton & Hove Albion. De 'Reds' leden een smadelijke 3-0 nederlaag.

De van PSV overgenomen Gakpo was door manager Jürgen Klopp in de spits geposteerd tussen Mohamed Salah en Alex Oxlade-Chamberlain. Virgil van Dijk ontbrak nog altijd bij de nummer twee van vorig seizoen, die deze jaargang mede door aanhoudend blessureleed maar geen potten kan breken. Naast de Oranje-aanvoerder kon Liverpool niet beschikken over Roberto Firmino, Darwin Núñez, Luiz Díaz en Diogo Jota.