Ruim 2400 kilo cocaïne gevonden op schip waarvoor bommelding werd gedaan

De Belgische autoriteiten hebben op het containerschip MSC Lorena 2,4 ton cocaïne gevonden. Dat meldt het parket van Antwerpen. Voor het schip werd vorige maand een valse bommelding gedaan, Of die iets te maken had met de drugsvondst is nog niet duidelijk, maar de politie houdt er wel rekening mee dat de melding verband houdt met internationale drugshandel.

Het containerschip was op 21 december vanuit Senegal op weg naar Antwerpen, toen de Belgische autoriteiten een bommelding ontvingen. Het schip lag daarna een week voor anker voor de kust van Vlissingen voor verder onderzoek, maar er werden geen explosieven gevonden. Op 29 december kon het schip uiteindelijk afmeren in Antwerpen.

Maar een paar dagen later werd wel iets anders gevonden, namelijk 2444 kilo cocaïne. De drugs zaten volgens het parket van Antwerpen in een container tussen een deklading cacao.

Twee Nederlanders vast

Gisteren meldde de politie wel een tweede arrestatie vanwege de valse bommelding. Het ging om een 24-jarige man uit Delft. Eerder werd al een man van 22 uit Den Haag opgepakt. Het onderzoek naar de bommelding ligt bij de Nederlandse politie.

De politie wil de schade van de bommelding gaan verhalen op de verdachten. "Het schip moest namelijk gedurende een week voor anker liggen, waardoor de vracht niet gelost kon worden. Daarnaast moet men zich realiseren dat bijvoorbeeld alleen al het uitlenen van een telefoon om een dreiging te uiten, enorme consequenties kan hebben", zei Gert Wibbelink, diensthoofd van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid, daar gisteren over.