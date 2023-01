Vanavond op tv: Aanval op Kiev • Nieuw offensief vanuit Belarus? • Verplichte vertrouwspersonen op de werkvloer

Na twee weken van relatieve rust zijn er vandaag weer raketten afgevuurd op Kiev. De burgemeester roept inwoners op om in de schuilkelders te blijven. In de grensregio nabij Belarus zijn ze nog maar net bijgekomen van de vorige aanval. Verslaggever Jan Eikelboom is bij de nieuwe besneeuwde stellingen van de Oekraïners, waar ze zich goed voorbereiden op een eventueel nieuw offensief.

Verplichte vertrouwspersonen in strijd grensoverschrijdend gedrag

Een jaar geleden werd het televisieprogramma The Voice of Holland van tv gehaald, in reactie op de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sindsdien komen er steeds meer verhalen naar buiten en het speelt overal: in de Tweede Kamer, bij De Wereld Draait Door en ook bij Studio Sport wordt onderzoek gedaan. Het kabinet kwam gisteren met een nationaal actieprogrogramma. We praten erover met Mariette Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag.