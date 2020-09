Het wordt De Boer bij Oranje, want: 'Zijn naam landt het zachtst'

"Van die drie belletjes had de KNVB zich er twee kunnen besparen", reageert Pierre van Hooijdonk. "Ik had ze ook kunnen zeggen dat Rijkaard en Bosz het niet zouden doen. Het waren twee belletjes voor de bühne."

Louis van Gaal, Henk ten Cate en Giovanni van Bronckhorst werden nooit benaderd door de KNVB. "Het was normaal geweest als je met Ten Cate was gaan praten in plaats van Rijkaard", zegt Van Hooijdonk.

"Duidelijk is dat sommige partijen zich vergeten voelen", zegt Stekelenburg. Hij had contact met Humberto Tan van de Commissie Mijnals, eerder dit jaar in het leven geroepen om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan en inclusiviteit en diversiteit te bevorderen.

'Zijn naam landt het zachtst'

"In deze procedure had diversiteit een grote rol moeten spelen, vinden zij", zegt Stekelenburg. "De Commissie heeft het gevoel dat dat niet is gebeurd. Ten Cate was drie jaar geleden bijna bondscoach. Ga dan in ieder geval met hem in gesprek, zeggen ze."

Maakt de KNVB met De Boer uiteindelijk wel de juiste keuze? Van Hooijdonk denkt van wel: "Zijn naam landt het zachtst."

Nordin Amrabat, even over uit Saudi-Arabië, waar hij voor Al-Nassr speelt, weet wel een goede assistent: "Wesley Sneijder zou de ideale assistent zijn naast Dwight Lodeweges." Van Hooijdonk: "Ik las ook de naam van Van Persie. Maar die jongens hebben nog geen diploma. Youri Mulder zou een goede zijn."

'Drommel net Ter Stegen'

Dan naar het eredivisieweekend. De nieuwe PSV-keeper Yvon Mvogo is door trainer Roger Schmidt gehaald vanwege zijn meevoetballende kwaliteiten, maar baarde thuis tegen FC Emmen opzien met zijn tweede blunder in twee wedstrijden. Gelukkig voor hem en PSV kostten de fouten geen punten.