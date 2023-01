Van 't Wout knokt zich naar Europese titel op 1.500 meter, brons voor Emons

Jens van 't Wout heeft de Europese titel op de 1.500 meter veroverd. De 21-jarige shorttracker haalde in de finale in het Poolse Gdansk op de slotmeters de Belg Stijn Desmet in. Friso Emons greep de bronzen medaille. Van 't Wout pakte al snel de koppositie in de finale, Emons nam achter hem de tweede plaats in. De Nederlanders versnelden steeds meer, maar het lukte Desmet toch om Emons en Van 't Wout in de slotfase nog in te halen. De Belg leek vervolgens op weg naar het goud. Hij had een klein gaatje geslagen met Van 't Wout. De 21-jarige Nederlander gaf zich echter nog niet gewonnen en perste er nog een versnelling uit. Met de finishlijn in zicht lag hij nog achter Desmet, maar hij knokte zich er toch nog langs en won met enkele centimeters verschil. Eerste medaille Emons De derde plaats van Emons kwam niet meer in gevaar. Hij pakte, na een turbulent vorig seizoen, voor het eerst in zijn carrière een individuele medaille op een eindtoernooi. "Dit is wel een speciaal moment, ja", erkende hij na de finish. "Het gaat dit seizoen gewoon zo ontzettend goed, ik heb zulke grote stappen gemaakt. Daar ben ik heel trots op."

Bekijk de reactie van Friso Emons na de 1.500 meter bij de EK shorttrack in Gdansk. - NOS

Van 't Wout kent dit seizoen zijn grote doorbraak. Met drie wereldbekerzeges op drie verschillende afstanden (500, 1.000 en 1.500 meter) klopt hij nadrukkelijk op de deur van de internationale top. De 21-jarige Nederlander, die een groot deel van zijn jeugd in Canada woonde, wilde zichzelf echter na zijn eerste World Cup-medailles niet direct onder de wereldtop scharen. "Er zal zeker meer op mij gelet gaan worden, maar ik zie het zo: het goud was mooi, maar het zal niet meteen weer goud worden." Ook keek hij nuchter vooruit naar de EK. "Het is gewoon weer een wedstrijd die ik wil winnen, zo kijk ik ernaar." Van 't Wout noemde de 1.000 meter als zijn hoofddoel.

Geen allroundtitel Voor het eerst wordt er op de EK shorttrack niet gestreden om een allroundtitel. Daardoor ontbreekt ook de superfinale. Er zijn alleen losse afstandstitels te behalen. Suzanne Schulting, die de laatste drie edities van de EK het allroundklassement won, zei daar het volgende over: "Ik denk dat het de spanning uit het toernooi haalt en dat is ontzettend jammer. Ik vind het zonde en een stomme beslissing van schaatsbond ISU. Ik vraag me oprecht af of ze er goed aan doen."

Die afstand staat voor zondag op het programma. Eerst volgt later zaterdagmiddag nog de 500 meter. Te beginnen met de kwartfinales, waarin ook zijn broer Melle van 't Wout staat. Knegt ontbreekt Sjinkie Knegt werd niet opgenomen in de Nederlandse selectie voor de EK. De 33-jarige Fries slaagde er bij de NK niet in om op eigen kracht een startbewijs te veroveren en kreeg vervolgens ook geen aanwijsplek. Hij kampte sinds een lelijke val bij de wereldbekerwedstrijden in Kazachstan met rugproblemen. Knegt is in het bezit van twaalf gouden EK- en vier gouden WK-medailles. In 2014 was hij de eerste Nederlander ooit die een (bronzen) shorttrackmedaille won op de Olympische Spelen.