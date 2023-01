Twee keer goud voor superieure Schulting op tweede dag EK shorttrack

Suzanne Schulting heeft haar status als topfavoriet op de eerste dag van de EK shorttrack in Gdansk waargemaakt. Ze kroonde zich op de 1.500 meter voor de vierde keer op rij tot Europees kampioen, op de 500 meter pakte ze haar derde gouden EK-medaille op rij.

In de finale van de 1.500 meter begon ze rustig. Schulting bleef in de eerste rondes op de tweede plaats schaatsen en toen het tempo werd opgeschroefd, nam de Nederlandse de koppositie over.

Schulting had nog een flinke versnelling in huis, maar Hanne Desmet gaf haar knap partij. De Belgische drong aan en kwam in de laatste ronde nog dichtbij. Toch lukte het Schulting haar voorsprong te behouden en als eerste over de finish te komen.