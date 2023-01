Schulting pakt voor vierde keer op rij EK-goud op 1.500 meter

Suzanne Schulting is voor de vierde keer op rij Europees kampioen shorttrack op de 1.500 meter geworden. Ze pakte op de langste afstand het goud voor de Belgische Hanne Desmet en de Duitse Anna Seidel.

In de finale begon ze rustig. Schulting bleef in de eerste rondes op de tweede plaats schaatsen en toen het tempo werd opgeschroefd nam de Nederlandse de koppositie over.

Schulting had nog een flinke versnelling in huis, maar Desmet gaf haar knap partij. De Belgische drong aan en kwam in de laatste ronde nog dichtbij. Toch lukte het Schulting haar voorsprong te behouden en als eerste over de finish te komen.

Oppermachtig op EK

De afgelopen twee edities van de EK was de 25-jarige Schulting oppermachtig. In 2020 en 2021 won ze, afgezien van de superfinale, alle individuele afstanden. Vorig jaar werden de Europese kampioenschappen afgelast, vanwege de coronapandemie