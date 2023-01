Ten Hag en United verslaan na achterstand ook rivaal City in stadsderby

Manchester United heeft de vijfhonderdste wedstrijd van Pep Guardiola als coach op het hoogste niveau (winstpercentage 76%) danig verpest. Zijn City leek op weg naar een overwinning in de prestigieuze stadsderby, maar de mannen van Erik ten Hag wisten in de slotfase de rollen om te draaien en een 2-1 zege te boeken.

Door de overwinning is Manchester United tot op één punt gekomen van de landkampioen. Koploper Arsenal, dat vijf punten meer heeft dan City, wacht zondag de Londense derby tegen Tottenham Hotspur.

Acht zeges op rij

De vorige confrontatie met de stadgenoot was voor United begin oktober geëindigd in een smadelijke 6-3 nederlaag, die door twee late goals van Anthony Martial nog enigszins dragelijk oogde. Vooral het verschil in intensiteit was daar debet aan geweest, luidde de analyse van Ten Hag die in de zomer het roer had overgenomen van interim-manager Ralf Rangnick.

Een paar maanden later heeft de voormalige Ajax-trainer, die zonder pardon de inmiddels vertrokken sterspeler Cristiano Ronaldo op een zijspoor zette, de ploeg meer en meer naar zijn hand weten te zetten. Met resultaat: sinds die pijnlijke nederlaag in de immer beladen derby won United vijftien van de achttien wedstrijden in alle competities, waaronder de laatste acht.