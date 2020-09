'Rijkste 1 procent stoot dubbel zoveel CO2 uit als armste helft wereldbevolking'

De CO2-uitstoot van de rijkste 1 procent van de wereld is meer dan het dubbele van de uitstoot van de armste helft van de wereldbevolking. Dat staat in een rapport van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib.

In het onderzoek is de CO2-uitstoot van verschillende inkomensgroepen wereldwijd tussen 1990 en 2015 onderzocht. De rijkste 1 procent, ongeveer 63 miljoen mensen, bleek verantwoordelijk voor 15 procent van de uitstoot van kooldioxide in deze periode. De armste helft van de mensheid, ruim 3 miljard mensen, veroorzaakt slechts 7 procent van de uitstoot van CO2.

Vooral transport draagt bij aan de hoge CO2-uitstoot van de rijken en dan in het bijzonder het vliegen.

"Decennia van overheidsbeleid gericht op eindeloze economische groei hebben ons aan de rand van een klimaatramp gebracht", zegt klimaatexpert Bertram Zagema van Oxfam Novib. "Het zijn vooral de armsten in ontwikkelingslanden die de prijs betalen."

'Harde eisen aan corona-steunpakketten'

Volgens Oxfam Novib hebben de grootste vervuilers de grootste verantwoordelijkheid om het probleem aan te pakken. Zo moeten overheden harde eisen stellen aan coronasteunpakketten voor bedrijven, waaronder het terugdringen van de CO2-uitstoot, stelt Zagema.

Inkomsten uit belastingen op CO2 moeten volgens Oxfam Novib worden geïnvesteerd in koolstofarme sectoren, zoals de gezondheidszorg, openbaar vervoer en duurzame energie. Daarmee worden banen gecreëerd, de uitstoot verminderd en de armoede en economische ongelijkheid aangepakt, stelt de ontwikkelingsorganisatie.