China bevestigt: fors hoger aantal coronadoden sinds versoepelingen

Onder meer Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitte recent zijn zorgen over het gebrek aan transparantie vanuit China. Met de nieuwe cijfers over de sterfgevallen verdubbelt het aantal officiële coronadoden in China naar ruim 10.000.

Het is voor het eerst in ruim een maand dat China weer uitgebreid data deelt over de corona-uitbraak in het land, nadat het daarmee was gestopt na het abrupt opheffen van de meeste coronamaatregelen.

Het gaat volgens de gezondheidsautoriteit enkel om doden die zijn geteld in ziekenhuizen. Besmette mensen die thuis zijn overleden, zijn niet meegenomen in de data. Het werkelijke aantal doden ligt daardoor waarschijnlijk nog hoger, schrijft persbureau AP.

In China zijn volgens de autoriteiten de afgelopen weken bijna 60.000 mensen in ziekenhuizen overleden die het coronavirus onder de leden hadden. Van hen waren er 5500 die exclusief aan corona doodgingen, bijvoorbeeld door zuurstofgebrek. China erkent daarmee dat er fors meer doden zijn gevallen dan eerder gemeld.

China-correspondent Sjoerd den Daas:

"Elk cijfer is politiek in China, zeker als er slecht nieuws gemeld moet worden. Met het delen van deze nieuwste dataset, die onmogelijk te controleren is, lijkt Peking in elk geval tegemoet te willen komen aan wat iedereen hier toch wel weet: dat ook in China mensen sterven aan corona. Dat ligt politiek gevoelig. Vooral ook omdat de autoriteiten na de chaos in Wuhan bijna drie jaar lang met trots verkondigden dat inwoners hier, in tegenstelling tot Amerika, veilig zijn.

"Coronadoden zijn hier daarnaast ook een definitiekwestie: in veel gevallen worden sterfgevallen niet gelinkt aan corona, maar wordt bijvoorbeeld hartfalen als doodsoorzaak genoteerd. In hoeverre de cijfers een reële weergave geven van de werkelijkheid is dus lastig te zeggen. Gister stelden onderzoekers aan de Universiteit van Peking dat zo'n 900 miljoen Chinezen besmet zijn geraakt met het virus: bij dat cijfer zou het huidige gemelde dodental laag afsteken. Gezondheidsexperts schatten dat er dit jaar in China circa een miljoen aan corona gerelateerde sterfgevallen te betreuren zullen zijn."