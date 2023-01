Duizenden actievoerders bij demonstratie tegen ontruiming Lützerath

Actievoerders uit heel Europa zijn op de demonstratie af gekomen. Er zijn honderden Nederlanders, Oostenrijkers, Belgen, Fransen en Italianen aanwezig. Vanuit Nederland reden er bussen naar het dorp. Ook de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg, die gisteren het bruinkooldorp bezocht, loopt mee in de demonstratie.

De demonstratie begon aan het einde van de ochtend in het nabijgelegen dorp Keyenberg. Daar vertrokken de betogers voor een tocht van vijf kilometer naar Lützerath, waar in een nabijgelegen weiland toespraken worden gehouden. Mensen blijven ook na het begin van de demonstratie naar het dorp komen om zich aan te sluiten, waardoor het verkeer vast staat.

Zeker 20.000 actievoerders hebben zich aangesloten bij een demonstratie tegen de ontruiming van het Duitse bruinkooldorp Lützerath. Dat dorp, net over de grens bij Roermond, wordt bezet door klimaatactivisten die niet willen dat er naar het zwaar vervuilende bruinkool wordt gegraven.

In Lutzerath wordt weer gedemonstreerd tegen de ontruiming van het dorp en om de bruinkoolwinning te stoppen. Tientallen Nederlandse actievoerders doen daar aan mee, en ook klimaatactivist Greta Tunberg. - NOS

Vanuit Keyenberg is het niet ver naar de afgraving waar al naar bruinkool is gegraven. De politie staat met honderden agenten tussen de actievoerders en de afgraving, om te voorkomen dat mensen die betreden.

Ontruiming van dorp

Voor de politie is het de vierde dag van de ontruiming. In het dorp zitten nog enkele activisten in huizen en boomhutten. De afgelopen dagen zijn 470 activisten uit Lützerath gehaald, 320 van hen vertrokken uiteindelijk vrijwillig. Vier demonstranten raakten gewond.

Eerder verwachtte de politie een ontruiming van weken, maar nu lijkt het na een paar dagen al klaar te zijn. Er zijn veel meer agenten dan activisten.

Energiebedrijf RWE wil het dorp laten verdwijnen om er bruinkool te winnen. Volgens de Duitse regering is dat noodzakelijk in de huidige energiecrisis. Zonder Russisch gas is bruinkool nodig totdat er meer hernieuwbare energie opgewekt kan worden, zegt de regering.