Botsingen tussen politie en betogers bij protest tegen ontruiming Lützerath

De demonstratie begon aan het einde van de ochtend in het nabijgelegen dorp Keyenberg. Daar vertrokken de betogers voor een tocht van vijf kilometer naar Lützerath, waar in een nabijgelegen weiland toespraken werden gehouden. Kort voor aankomst bij het dorp kwam het tot botsingen met de politie. Ook trokken mensen richting de mijn.

Voor de politie is het de vierde dag van de ontruiming van Lützerath. In het dorp zit nog een aantal activisten in huizen en boomhutten. De afgelopen dagen zijn 470 activisten uit Lützerath gehaald, 320 van hen vertrokken uiteindelijk vrijwillig. Vier demonstranten raakten gewond.

Energiebedrijf RWE wil het dorp laten verdwijnen om er bruinkool te winnen. Volgens de Duitse regering is dat noodzakelijk in de huidige energiecrisis. Zonder Russisch gas is bruinkool nodig totdat er meer hernieuwbare energie opgewekt kan worden, zegt de regering. Het energiebedrijf is eigenaar van het dorp.