Nederlandse hockeyers starten WK met soevereine zege op Maleisië

De Nederlandse hockeyers zijn het WK in India begonnen met een overtuigende overwinning. In het hagelnieuwe en goedgevulde Birsa Stadion in Rourkela was Oranje met 4-0 te sterk voor Maleisië.

In dezelfde poule C had eerder op de dag Nieuw-Zeeland met 3-1 afgerekend met Chili. De groepswinnaar gaat naar de kwartfinales, de nummers twee en drie staat een tussenronde te wachten.

Eerste titeltoernooi Delmée

De verjongde ploeg van Jeroen Delmée, die aan zijn eerste titeltoernooi als bondscoach van Nederland is begonnen, had van meet af aan een overwicht, maar kwam pas laat in het eerste kwart tot kansen.

Zo werd een schot van Tijmen Reyenga knap gestopt door de Maleisische doelman Hafizuddin Othman, die ook goed het oog had in de strafcorner van Jip Janssen. De tip-in van Tjep Hoedemakers miste net het doel.