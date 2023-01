Markante De Waard stopt na zeventien jaar Telstar: 'Nu cabaretier of vakkenvuller'

Aan alles komt een eind. Zeventien jaar was Pieter de Waard de algemeen directeur van Telstar, maar de inmiddels 63-jarige kondigde gisteravond aan per 1 juli te stoppen. Daarmee vertrekt de langstzittende voorzitter in het betaald voetbal. En misschien ook wel de meest markante voorzitter van het betaald voetbal. Met zijn uitgesproken kleding, vaak bijzondere uitspraken en zijn poging om voorzitter van de KNVB te worden. De Waard vertelt bij NH Nieuws dat hij in zijn hoofd al vier jaar speelt met de gedachte om te stoppen. "Maar toen werden we overvallen door covid en vond ik het geen juist moment om aan Pieter de Waard te denken, maar aan de club. Na covid schoot het weer in mijn hoofd en ben ik bij een loopbaanbegeleider gesprekken gaan voeren om te kijken of er eventueel iets anders voor mij te doen was bij de club." Die mogelijkheid was er volgens De Waard, maar toch heeft hij besloten om helemaal afscheid te nemen. "Gewoon lekker wat anders doen. Even de handen vrij." En ook niet onbelangrijk. "Ik wil mijn opvolger niet voor de poten lopen. Eén ding is zeker. Mijn opvolger gaat het anders doen, net zoals ik het anders heb gedaan. En dat kan een manier zijn die mij niet aanspreekt. Dan wil ik daar niet bij zijn..." Rustig vaarwater "Ben je niet eens over je houdbaarheidsdatum heen, ben ik de man die de club nog verder kan brengen." Het zijn vragen die de afgelopen tijd meerdere malen door De Waards hoofd spoken. "En de verantwoordelijkheid, die weegt zwaar. Wil ik al die druk nog wel ervaren en verwerken?"

Pieter de Waard - ANP

Toen De Waard in 2006 begon als voorzitter in Velsen-Zuid, ging Telstar bijna failliet. Het maakt De Waard trots dat de club de zaken financieel gezien nu goed voor elkaar heeft. "We hebben er in ieder geval voor gezorgd dat de club in financieel opzicht in rustig vaarwater is terechtgekomen." Kritiek Met uitspraken als "wie Telstar wegzet als subsidiejunk, krijgt een knokploeg op zijn stoep" en zijn gedachten om Oranje-internationals geen wedstrijdpremies meer uit te keren, haalt de markante De Waard vaak het nieuws. Dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen. Meerdere malen wordt hem verweten dat het meer om De Waard draait, dan om Telstar."

"Dat glijdt van mij af. Daar heb ik een ander beeld bij. Mijn stijl hoeft niet de stijl van een ander te zijn. En mijn stijl kan voor een ander heel irritant zijn." Dat het geschuurd heeft, erkent De Waard dus. "Mijn gedrag is wel ter sprake geweest. Mijn manier van omgaan met collega's is wel eens een spreekpunt. Maar dat ben ik, mij verander je niet. Toch is er ondanks de wrijving nooit voor een ander gekozen." Voorzitterschap KNVB of vakkenvuller? In 2019 stelde de markante persoonlijkheid zich kandidaat voor het voorzitterschap van de KNVB. Hij verloor de verkiezing destijds van Just Spee. "Jammer, maar I'll be back", zei De Waard toen.

De voorzitter van Telstar reageert op zijn verlies nadat Just Spee gekozen is als nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB. - NOS