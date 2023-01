Aanslag op huis politieman Best mogelijk uit wraak voor uitdelen boetes

De politie heeft sterke vermoedens dat de aanslag op de woning van een wijkagent in Best is gepleegd uit wraak voor boetes die hij had uitgeschreven. Die verklaring is gegeven enkele dagen nadat twee verdachten van de aanslag werden opgepakt.

Een explosief veroorzaakte op 13 december 2020 grote schade aan het huis waarin op dat moment de vrouw en kinderen van de agent sliepen; de politieman zelf was het werk. Ruiten sprongen, de garagedeur raakte ontzet en er brak brand uit. Ook het huis van de buren liep schade op, meldt Omroep Brabant.

Versleutelde communicatie

Op het explosief zat dna van een van de verdachten, een 24-jarige man uit Best. Hij zou het explosief hebben geplaatst. De tweede verdachte is een 42-jarige man uit Waalre. Hij is de vader van de andere verdachte. De politie beschouwt hem als opdrachtgever.

De recherche van de politie Oost-Brabant werkte twee jaar aan het onderzoek en kwam de mannen op het spoor door mee te kijken met de (versleutelde) communicatie op hun mobiele telefoons. Het tv-programma Opsporing Verzocht liet eerder bewakingsbeelden zien van scooterrijders die meermaals in de buurt van de woning waren gezien.

Het onderzoeksteam denkt dat het motief voor de aanslag ligt in de bekeuringen die de getroffen politieagent uitdeelde aan de zoon. "Het lijkt erop dat de vader van de jongen hierover zo boos was, dat hij de opdracht heeft gegeven om een gerichte aanslag op het huis van de politieagent uit te voeren."

Op de persoon gericht

Koen Simmers van de Nederlandse Politiebond toonde zich eerder woedend over de aanslag: "Je ziet dat zulke acties steeds meer op de persoon zijn gericht en dat is onaanvaardbaar", zei hij in december 2020 bij Omroep Brabant. "Of het nu om de burgemeester van Woensdrecht gaat, de baas van Jumbo of een politieman. Dit gaat zwaar over de grens. Dit is keihard aangekomen bij politiemedewerkers."

De 42-jarige verdachte zit nog vast, zijn zoon is vrijgelaten maar blijft wel verdachte. Het onderzoek gaat door: op het explosief is ook nog het dna-aangetroffen van een tot nu toe onbekende vrouw.