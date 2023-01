Wateroverlast op sommige plekken langs Linge door aanhoudende regenval

Door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen tijd en vandaag is er wateroverlast in het westen van het rivierengebied. Op sommige plekken staan straten en velden blank, en zijn kelders, schuren en woningen ondergelopen. Vooral in de rivier de Linge staat het water hoog. Op sommige plekken in Geldermalsen en Leerdam zijn volgens het Waterschap Rivierenland problemen. "Maar het is niet zo dat die plaatsen helemaal worden bedreigd", zei woordvoerder Jelmer Krom van Waterschap Rivierenland vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Onder normale omstandigheden staat de Linge 80 centimeter boven NAP. Nu is dat het dubbele, aldus Krom. Voor de Linge is dat hoge waterpeil bijzonder. Krom: "Op grote rivieren zoals de Maas, Waal en Rijn zien we vaker hoogwater, maar we zien maar heel zelden dat de Linge zo hoog stijgt." Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland legt uit hoe geprobeerd wordt overstromingen te voorkomen:

Door de verwachte regenval van vandaag kunnen op verschillende plaatsen in het land problemen ontstaan door hoogwater. - NOS

Het Waterschap Rivierenland houdt een liveblog bij over het stijgende water en de maatregelen die worden genomen. Vooral in de lage delen van de Tielerwaard, de Vijfheerenlanden en Altena staat het water hoog. Door aanhoudende regen beginnen de uiterwaarden van de Linge vol te lopen. Ook het waterpeil van de rivier stijgt langzaam verder. In het hele land valt vandaag 10 tot 20 millimeter regen, zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. "Dat is best veel."

Morgen code geel In het noorden en noordwesten van het land geldt morgen code geel. Hier worden zware windstoten tot zo'n 80 kilometer per uur verwacht. Aan zee en op het IJsselmeer kan de windsnelheid zelfs oplopen tot 90 kilometer per uur. De wind komt uit zuidwestelijke richting en neemt in de tweede helft van de middag in kracht af.