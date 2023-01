Dreiging van overstromingen langs Linge door aanhoudende regenval

Vanwege de verwachte aanhoudende regenval van vandaag zijn inwoners van delen van Geldermalsen en Leerdam gewaarschuwd voor overstromingen van de rivier de Linge.

Het waterpeil op de rivier Beneden-Linge is vannacht gestabiliseerd, maar de verwachting is dat het water vandaag weer gaat stijgen.

Het Waterschap Rivierenland houdt een liveblog bij over het stijgende water en de maatregelen die worden genomen. Vooral in de lage delen van de Tielerwaard, de Vijfheerenlanden en Altena staat het water hoog. Mensen die spullen in de uiterwaarden van de Linge hebben staan, moeten er rekening mee houden dat het terrein overstroomt.

In delen van Leerdam en Geldermalsen kunnen kelders, schuren en woningen onderlopen. Het waterschap adviseert om spullen in veiligheid te brengen. "Maar het is niet zo dat het hele dorp wordt bedreigd", zegt woordvoerder Jelmer Krom van Waterschap Rivierenland in het NOS Radio 1 Journaal.

Onder normale omstandigheden staat de Linge 80 centimeter boven NAP. Nu is dat het dubbele, zegt Krom. Voor de Linge is dat hoge waterpeil bijzonder. Krom: "Op grote rivieren zoals de Maas, Waal en Rijn zien we vaker hoogwater, maar we zien maar heel zelden dat de Linge zo hoog stijgt."

Ook elders hoogwater

Ook in andere rivieren staat het water hoog. De uiterwaarden van Rijn, Waal en IJssel zullen vandaag waarschijnlijk onderlopen. Laaggelegen kades zoals de Waalkade in Nijmegen zijn sinds gisteren afgesloten vanwege hoogwater.

De Maas bereikt naar verwachting zondag het hoogste punt en zal op een aantal plekken overstromen. Het Waterschap Limburg houdt de situatie bij de Geul extra in de gaten. De provincies Friesland en Zeeland hebben naast de overvloedige regen ook te maken met zeer harde wind.