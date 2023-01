Wonderlijke loopbaan brengt Weghorst van DETO naar United: 'Hij had zo'n drive'

Waar Cody Gakpo op 18-jarige leeftijd zijn debuut maakte in de hoofdmacht van PSV, speelde Wout Weghorst op die leeftijd nog bij amateurclub DETO. Inmiddels is dat verschil aardig rechtgetrokken. Enkele weken nadat Gakpo de overstap heeft gemaakt naar Liverpool, gaat ook Weghorst naar een Engelse topclub. De spits tekende vrijdag een contract bij Manchester United. Zijn huurtransfer naar de club waar Erik ten Hag aan het roer staat, is een volgende stap in de wonderlijke loopbaan van de Oranje-international. Dat het allemaal niet vanzelf ging, benadrukte Weghorst in 2018 al eens in een interview. "Ik ben trots op mezelf, op de weg die ik heb bewandeld. Geloof me: die was niet altijd makkelijk." Corné van het Laar, oud-voorzitter van DETO, vertelt dat Weghorst een duidelijk doel voor ogen had, toen hij bij de Hoofdklasser kwam. "Wij kwamen erachter dat meneer ambitie had om profvoetballer te worden. Wij willen graag jonge jongens een podium bieden om zich maximaal te ontplooien en dat kwam wel overeen met de wensen van Weghorst."

Met die brandende ambitie om profvoetballer te worden, liet Weghorst zich gelden op de trainingen in Vriezenveen. Volgens oud-ploeggenoot Martijn Schepers was het geen pretje om op de trainingen tegenover Weghorst te staan. "Hij had zo'n drive. Waar wij aan het einde van de werkweek dachten, het is bijna weekend, daar kwam je met Wout niet mee weg. Je moest 100% volle bak gaan." Stap voor stap Hij tekende pas in 2012, op 20-jarige leeftijd, zijn eerste profcontract. Bij FC Emmen, in de eerste divisie, waar hij zich eerst als amateur had moeten bewijzen. Iets wat hem daarvoor bij Willem II niet was gelukt, Weghorst bleef in Tilburg steken bij de beloften.

De spits maakte twee jaar later de overstap naar Heracles Almelo, destijds een laagvlieger in de eredivisie. Zo klom hij stap voor stap naar boven. Debuut in Oranje Na Heracles volgde subtopper AZ en in Alkmaarse dienst kwam hij in beeld bij het Nederlands elftal. Op 23 maart 2018 maakte hij zijn debuut voor Oranje, in een met 1-0 verloren oefenduel met Engeland. "Ik heb een weg afgelegd die niet altijd de eenvoudigste was. En al die tijd had ik voor mezelf één grote droom: Oranje. Op het moment dat je daar dan staat, besef je dat je daar al die jaren hard voor hebt gewerkt", zei Weghorst vier jaar geleden in een terugblik op het jaar van zijn interlanddebuut.

2018: Wout Weghorst vlak voor zijn debuut in Oranje met toenmalig bondscoach Ronald Koeman - ANP

Na zijn uitverkiezing voor het Nederlands elftal besloot hij dat het tijd was voor de stap naar het buitenland. Het werd Duitsland, VfL Wolfsburg haalde hem naar de Bundesliga. "Het is voor Wout een prachtige stap. Ik denk dat hij dit niet had verwacht toen hij nog bij Heracles liep te ballen. Ik denk dat dit voor hem de juiste zet is", zei Rafael van der Vaart, door zijn jaren bij Hamburger SV een bekende in Duitsland. Uit beeld Dat bleek. Bij Wolfsburg speelde Weghorst bijna alle wedstrijden en na 144 officiële duels en 70 doelpunten vertrok hij in januari 2022 naar de Premier League. "Dat was mijn plan, mijn droom", vertelde hij vorig jaar aan de NOS.

Wout Weghorst bij Burnley - Pro Shots

Weghorst: "Ik heb altijd een bepaald plan, een bepaalde route in mijn hoofd gehad en dat was om na Duitsland naar de Premier League te gaan. De Premier League is de beste competitie ter wereld, dus een stap voorwaarts." Dat die droom uit moest komen bij Burnley, dat in een gevecht tegen degradatie verwikkeld was, deed daar niets aan af. Wat wel een rol speelde in zijn overwegingen: een eventuele WK-selectie. Maar een telefoongesprek met Louis van Gaal stelde hem gerust, Weghorst kreeg de zegen van de bondscoach. Stormram Burnley degradeerde, maar Weghorst ging gewoon mee naar Qatar. Als stormram, die mogelijk iets kon forceren. En forceren deed hij, in de kwartfinale tegen Argentinië. Kijk hier de twee goals van Weghorst tegen Argentinië terug: