Ten Hag zoekt revanche op leermeester Guardiola, met Koeman als voorbeeld

Sinds de 6-3 nederlaag bij Manchester City op 2 oktober vorig jaar won Manchester United vijftien van de achttien wedstrijden in alle competities. De laatste acht eindigden in een overwinning. Vanmiddag om 13.30 uur Nederlandse tijd wacht voor United op Old Trafford een nieuwe kans tegen de stadgenoot, een duel tussen Erik ten Hag en Pep Guardiola. Toen Ten Hag in 2013 Go Ahead Eagles naar promotie had geleid, stapte de Tukker over naar Bayern München. In Zuid-Duitsland nam hij de coaching en training van het tweede team voor zijn rekening. Tegelijkertijd begon Guardiola als hoofdtrainer bij het eerste team van Bayern. De les van Guardiola: 'Winnen vanuit dominant voetbal' Aandachtig bekeek Ten Hag in die periode menig training van het eerste elftal en werd hij geïnspireerd door de filosofie van Guardiola. Ten Hag bleef twee seizoenen bij Bayern en verkaste daarna naar FC Utrecht. Guardiola hield het een jaar langer vol en ging met drie Duitse landstitels naar Manchester City. Toen Ten Hag in januari 2018 net begonnen was bij Ajax sprak hij met de NOS over zijn visie en band met Guardiola. "Ik ben gevormd door de Nederlandse stijl, maar München heeft mijn visie aangescherpt."

Net begonnen als trainer van Ajax in januari 2018 vertelt Erik ten Hag over de les die hij leerde van Pep Guardiola bij Bayern München. - NOS

"De beleving daar, het altijd willen winnen vanuit het dominante, attractieve voetbal van Guardiola, dat spreekt mij zeer aan", ging Ten Hag verder. En: "De defensieve teamfunctie is de basis van winnen. Dat is een van de dingen die ik heb meegekregen van Guardiola." Alleen Koeman won van Guardiola De 6-3 van oktober vorig jaar was de eerste confrontatie tussen beide coaches. Ten Hag kan de tweede Nederlandse trainer worden die een wedstrijd tegen de coach Guardiola wint. Eerder deed alleen Ronald Koeman dat. Op 15 januari 2017 won Everton met Koeman als coach met klinkende cijfers van City: 4-0. Verder bleef Guus Hiddink met Chelsea in 2009 in de halve finales van de Champions League ongeslagen tegen Guardiola. Met een 0-0 in Barcelona en een 1-1 in Londen ging Barça wel door naar de finale.

In oktober liep City in eigen huis via Phil Foden (twee goals) en Erling Haaland (twee goals) al in de eerste helft uit naar een 4-0 voorsprong. Antony maakte er na rust 4-1 van en via opnieuw Haaland en Foden werd het 6-1. Anthony Martial voorkwam met twee late goals een grotere vernedering. Guardiola prijst Ten Hag: 'United is veel vooruitgegaan' Het was een periode waarin United nog zoekende was en City in grootse vorm verkeerde. Nu is de situatie anders. Het verschil tussen nummer twee City en nummer vier United in de Premier League is nog maar vier punten. De Mancunians hebben hun draai gevonden en de Citizens laten meer steken vallen, zoals woensdag in de League Cup. Guardiola deelde vrijdag complimenten uit aan Ten Hag. "Het is duidelijk dat ze steeds beter worden. Niet alleen de resultaten zijn goed, maar ook het voetbal", aldus de Catalaanse trainer van Manchester City.

Manchester City-coach Pep Guardiola is aan de vooravond van de derby onder de indruk van het werk van collega Erik ten Hag bij Manchester United. - NOS