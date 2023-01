Biden steunt Japans plan om op twee na sterkste leger ter wereld te vormen

Het is de eerste keer dat Kishida naar Washington trekt sinds hij premier is. Het bezoek moet symbool staan voor een versteviging van de militaire en economische samenwerking tussen de twee landen

De premier doelt op wat Japan ziet als een dreiging van drie kanten: China in het zuiden, Rusland in het noorden en Noord-Korea in het westen. Vorige maand keurde het nationale parlement een grote wijziging goed van de defensiestrategie. "We moeten ons budget drastisch verhogen om onze tegenaanvalcapaciteit op te bouwen", verklaart Kishida. Hiermee laat Japan zien dat het bereid is zichzelf militair weerbaar te maken.

"Op dit moment staat zowel Japan als de VS voor de grootste uitdaging in de geschiedenis van onze defensiesamenwerking", zei Kishida tijdens de ontmoeting.

Japanse troepen hebben sinds de Tweede Wereldoorlog nog geen kogel afgeschoten in een conflict en het land heeft de steun van de VS nodig om deze militaire schaalvergroting te realiseren. Biden biedt zekerheid en noemde de samenwerking "ijzersterk" tijdens de ontmoeting. "De VS staat volledig en overtuigd achter de verdediging van Japan", vervolgde hij.

Grootste dreiging

De ontwikkeling is onder andere een reactie op Chinese militaire activiteiten rond Taiwan. Vier op de vijf Japanners zien China als de grootste dreiging voor de stabiliteit in de regio. Ze zijn bang dat Japan een oorlog wordt ingetrokken bij een escalatie. Kishida ziet de samenwerking met de VS daarom als essentieel voor de nationale veiligheid.

Voor de VS brengt de Japanse opvoering van de militaire inspanningen ook voordelen met zich mee. Het land is van strategisch belang, het vormt een buffer tegen China, en ligt in het uiterste zuiden slechts honderd kilometer van Taiwan. In die provincie, Okinawa, zijn al jaren tienduizenden Amerikaanse manschappen gestationeerd.