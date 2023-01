Wekdienst 14/1: Dreiging van wateroverlast • Opnieuw demonstratie in Duits bruinkooldorp

Goedemorgen! Vandaag dreigt in delen van het land wateroverlast en in het Duitse Lützerath gaat het verzet tegen de verdwijning van het dorp vanwege de bruinkoolwinning door.

Wat heb je gemist?

Brazilië gaat onderzoeken of oud-president Bolsonaro betrokken was bij de bestorming van de regeringszetel, afgelopen zondag. Het Hooggerechtshof heeft aanklagers daar toestemming voor gegeven. Zij wezen op een video die Bolsonaro twee dagen na de onlusten postte op Facebook, waarin hij wederom twijfel zaait over de legitimiteit van zijn opvolger Lula.

In de video zegt Bolsonaro dat Lula de verkiezingen helemaal niet heeft gewonnen, maar dat het Braziliaanse Hooggerechtshof hem tot winnaar aanwees. Hoewel hij de video later weer verwijderde, is die volgens aanklagers voldoende aanleiding om Bolsonaro's gedrag in aanloop naar de bestorming te onderzoeken.

Bolsonaro weigerde toe te geven dat Lula de verkiezingen won, vocht de uitslag aan en zaaide lange tijd twijfel over de betrouwbaarheid van elektronische stemmachines. Ten tijde van de rellen was hij overigens niet in het land: kort voor de beëdiging van Lula vertrok hij naar de VS, waar bij nog altijd verblijft.