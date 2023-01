President Peru biedt excuses aan voor doden, maar weigert op te stappen

President Boluarte van Peru heeft excuses aangeboden voor de doden die zijn gevallen bij het geweld van de afgelopen maand, maar zei meteen ook haar eigen vertrek uit te sluiten. Bij onlusten na de arrestatie van haar voorganger Castillo zijn al zeker 42 doden gevallen, voornamelijk burgers.

"Ik kan niet ophouden mijn verdriet uit te spreken over de Peruanen die bij de protesten zijn omgekomen", zei ze in een ingelaste televisietoespraak. "Ik bied excuses aan voor deze situatie en dat het niet gelukt is deze tragische gebeurtenissen te voorkomen."

Boluarte kwam eind vorig jaar aan de macht toen Castillo probeerde het parlement te ontbinden om per decreet te regeren. Dat mislukte toen het congres Castillo afzette en hij daarna werd opgepakt. Sindsdien gaan demonstranten de straat op om het aftreden van Boluarte en nieuwe verkiezingen te eisen.

'Klein groepje'

In haar speech zei Boluarte daar geen gehoor aan te zullen geven. "Gewelddadige en radicale groepen eisen mijn aftreden door het volk in chaos en verwoesting te storten. Ik zeg hun dat ik mijn verantwoordelijkheid neem: ik zal niet aftreden. Ik blijf trouw aan Peru, niet aan dit kleine groepje dat zoveel leed veroorzaakt."

Ze voegde eraan toe Castillo ook niet te kunnen laten gaan. Dat is volgens haar aan de rechter.

Ministers vertrokken

De toespraak van Boluarte komt op de dag dat ze drie van haar ministers zag vertrekken. De minister van Binnenlandse Zaken vertrok na veel kritiek op het neerslaan van de protesten. De ministers van Arbeid en Vrouwenzaken stapten op uit protest tegen die harde aanpak.

Het Openbaar Ministerie van het land is een onderzoek begonnen naar de onrust van de afgelopen weken. Tegen Boluarte en enkele ministers werd deze week al een voorlopig onderzoek gestart naar 'genocide' vanwege het geweld tegen betogers.

Boluarte zei vanavond dat kwaadwillenden het geweld hadden uitgelokt en vroeg het OM ook daarnaar te kijken.