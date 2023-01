Lisa Marie Presley wordt begraven op Elvis' landgoed Graceland

Lisa Marie Presley wordt begraven op Graceland, het landgoed van haar vader Elvis in de stad Memphis. Haar familie maakte bekend dat ze haar laatste rustplaats zal vinden naast die van haar zoon Benjamin, die in 2020 overleed.

Het enige kind van de King of Rock and Roll overleed donderdag op 54-jarige leeftijd na een hartstilstand. Na haar dood lieten fans al bloemen en boodschappen achter bij het landgoed.

Lisa Marie was als erfgenaam van Elvis eigenaar van Graceland. Ze kwam er nog geregeld op bezoek, bijvoorbeeld om haar vader te herdenken op diens verjaar- en sterfdag. Afgelopen zondag kwam ze nog langs op de dag dat Elvis 88 zou zijn geworden.

Meditatietuin

Elvis werd zelf in 1977 na zijn dood op 42-jarige leeftijd begraven in de meditatietuin op zijn landgoed. Zijn 19 jaar eerder overleden moeder werd daar ook herbegraven. Toen zijn vader Vernon twee jaar later overleed vond ook hij er zijn laatste rustplaats, net als Elvis' oma in 1980. Er is bovendien een gedenksteen voor zijn doodgeboren tweelingbroer Jesse.

Twee jaar geleden werd Elvis' kleinzoon Benjamin er begraven. De enige zoon die Lisa Marie met haar eerste echtgenoot kreeg, musicus Danny Keough, had op 27-jarige leeftijd zelfmoord gepleegd.

Details over de begrafenis of wanneer die zal zijn, zijn nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat een stichting het beheer over Graceland overneemt voor Lisa Marie's drie kinderen, haar dochter van 33 en een 14-jarige tweeling.