Trump bij rechter fel in ontkenning van verkrachting: 'Mafketel'

Donald Trump heeft voor de rechter in alle toonaarden beschuldigingen van verkrachting ontkend. In vrijgegeven delen van een verhoor dat de oud-president vorig jaar oktober aflegde, noemt hij de vrouw die hem aanklaagde psychisch gestoord en een mafketel die de aantijging verzon om boeken te verkopen.

Elle-columnist E. Jean Carroll beschuldigde Trump in 2019 van verkrachting. Dat zou midden jaren negentig zijn gebeurd toen zij hem in een warenhuis hielp bij het uitzoeken van lingerie. De zakenman zou zich in een pashokje aan haar hebben vergrepen.

Carroll klaagde Trump aanvankelijk aan voor laster omdat hij haar vanwege de beschuldigingen publiekelijk uitmaakte voor leugenaar. Toen de staat New York het recentelijk mogelijk maakte verjaarde zedenzaken tijdelijk alsnog voor de rechter te krijgen, klaagde ze Trump ook daarvoor aan.

'Totale leugenaar'

Trump reageerde eerder al furieus op de aanklachten. Hij zei dat hij Carroll nooit had ontmoet en ze het hele verhaal uit haar duim had gezogen om reclame te maken voor een boek dat ze uitbracht. "Een heel erg slecht boek", oordeelde Trump tijdens het verhoor.

In de 5,5 uur durende ondervraging op zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida herhaalde Trump die standpunten. "Ze wordt betaald door een militante, linkse uitgever om slechte en onware dingen te zeggen", zei de oud-president. "Ze is een totale leugenaar."

Trump haalde hard uit naar Carroll, die hij een mafketel en van lotje getikt noemde. "Het is allemaal een grote farce. Ze is een leugenaar en een ziek persoon naar mijn mening. Echt ziek. Er is echt iets mis met haar."

Andere zaken

Carrolls advocaat stelde Trump, die vaker van seksueel misbruik werd beschuldigd maar nooit is veroordeeld, ook nog de vraag of hij vaker zonder toestemming onzedelijk had betast. "Ik antwoord 'nee', maar misschien zijn er nog andere mensen zoals je cliënt, die liegen."

Hij nam het Carroll verder kwalijk dat hij vanwege haar klachten "een hele dag moest verdoen met deze belachelijke vragen". Trump zei van plan te zijn haar, en haar advocaat, aan te klagen. "Dat is het enige waar ik echt naar uitkijk."

Trumps advocaten hadden gevraagd de citaten uit het verhoor niet openbaar te maken, maar daar ging de rechter niet in mee. Ook wees die Trumps verzoeken om de rechtszaken aan te houden van de hand. Het proces blijft daarom gepland voor ergens in april.