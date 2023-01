Aanklagers willen betrokkenheid Bolsonaro bij opstand onderzoeken

Braziliaanse aanklagers willen dat het Hooggerechtshof onderzoekt of oud-president Bolsonaro betrokken was bij de bestorming van de regeringszetel, afgelopen zondag. Ze wijzen op een video die Bolsonaro twee dagen na de onlusten postte op Facebook, waarin hij wederom twijfel zaait over de legitimiteit van zijn opvolger Lula.

In de video zegt Bolsonaro dat Lula de verkiezingen helemaal niet heeft gewonnen, maar dat het Braziliaanse Hooggerechtshof hem tot winnaar aanwees. Hoewel hij de video later weer verwijderde, is die volgens aanklagers voldoende om Bolsonaro's gedrag in aanloop naar de bestorming te onderzoeken.

Bolsonaro weigerde toe te geven dat Lula de verkiezingen won, vocht de uitslag aan en zaaide lange tijd twijfel over de betrouwbaarheid van elektronische stemmachines. Ten tijde van de rellen was hij overigens niet in het land: kort voor de beëdiging van Lula vertrok hij naar de VS, waar bij nog altijd verblijft.

Oud-minister

De Braziliaanse autoriteiten onderzoeken momenteel hoe de bestorming van het parlementsgebouw en het presidentieel paleis heeft kunnen plaatsvinden. Daarbij wordt met name gekeken naar hoe de demonstranten zich konden verzamelen. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht wie de bussen regelde waarmee duizenden Bolsonaro-aanhangers naar het machtscentrum werden vervoerd.

Ook wil men nagaan waarom beveiligers nauwelijks optraden tegen de menigte. Centraal daarin is de rol van oud-minister van Justitie, Anderson Torres, die begin dit jaar was aangesteld als veiligheidschef van de hoofdstad. Hij ontsloeg ondergeschikten en verliet zelf het land, volgens critici om de onrust expres uit de hand te laten lopen.

Bij een huiszoeking werd bij Torres een decreet gevonden waarmee onrechtmachtig de kiescommissie zou kunnen worden overgenomen, mogelijk om de verkiezingen ongeldig te verklaren. De autoriteiten willen dat Torres opheldering geeft over wie dat geschreven heeft en waarom.

Uitlevering

Brazilië eist dat Torres binnen drie dagen terugkeert uit de VS, anders zal er een uitleveringsprocedure worden gestart.

Torres zelf houdt vol onschuldig te zijn en zegt dat hij van plan was het gewraakte document te vernietigen. Ook stelt hij dat het decreet nu expres gelekt is, om een vals narratief over zijn betrokkenheid te creëren. Hij zei terug te zullen keren naar Brazilië om tekst en uitleg te geven, maar hij heeft die belofte na drie dagen nog niet waargemaakt.