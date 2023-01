Drummer Robbie van Bachman-Turner Overdrive overleden

Drummer Robbie Bachman van de rockband Bachman-Turner Overdrive is op 69-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Randy, met wie hij jarenlang in bands zat, maakte het nieuws bekend zonder een doodsoorzaak te noemen.

"Hij was een onmisbaar radertje in onze rock-'n-rollmachine en we hebben dat de hele wereld laten horen." Met een verwijzing naar de pas overleden gitaarlegende voegde hij eraan toe dat "Jeff Beck misschien een drummer nodig heeft!"

De in het Canadese Winnipeg geboren Robbie vormde aanvankelijk de band Brave Belt samen met Randy, die al ervaring had in de band The Guess Who. Toen de derde broer Tim zich als gitarist aansloot en Fred Turner bas ging spelen, veranderden ze in 1973 hun naam naar Bachman-Turner Overdrive.

Geruzie

Hun eerste hit was in Nederland meteen de grootste: You Ain't Seen Nothing Yet met het kenmerkende stottertje in refrein haalde in 1974 de derde plek in de Top-40. Ook Lookin' out For #1 en Roll on Down the Highway haalden hier de ranglijsten, daarnaast was Takin' Care of Business een bekend nummer van de rockformatie.

Randy verliet de band in 1977, waarna de overblijvers alleen nog maar de afkorting BTO mochten gebruiken, niet meer de volledige bandnaam. Het tanende succes en gevechten over de bandnaam en royalty's leidde een breuk tussen de broers. De band stopte in 1980. Robbie vertelde ooit dat zijn broer de anderen kleineerde en trad daarom nauwelijks meer met hem op.