Serie A-koploper Napoli geeft nummer twee Juventus groot pak slaag: 5-1

In Napels werd het maar liefst 5-1. Een harde klap voor 'Juve', dat in de voorgaande zeventien duels maar zeven tegentreffers hoefde te incasseren.

Napoli heeft heel duidelijk laten zien welke club op dit moment de lakens uitdeelt in de Serie A. In gevecht met nummer twee Juventus heeft de koploper van de Italiaanse competitie op vrijdagavond keihard uitgehaald.

In een verrukkelijke eerste helft zette Victor Osimhen Napoli na een klein kwartier op 1-0. Hij kopte raak nadat een halve omhaal van Khvicha Kvaratskhelia met moeite gekeerd was. Kvaratskhelia tekende later zelf voor de 2-0.

De 2-1 was een geplaatst schot van Angel Di Maria, die eerder met een pegel op de lat al dicht bij een treffer was.

Nog meer spektakel in tweede helft

Na rust ging Napoli rustig verder met doelpunten maken. Eerst was het Amir Rrahmani die binnenpegelde uit een corner en toen Kvaratskhelia met een subtiele voorzet Osimhen een niet te missen kopkans gaf, was de wedstrijd wel beslist. Eljif Elmas maakte er nog 5-1 van met een van richting veranderd schot.