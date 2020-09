Gebrek aan creativiteit breekt titelverdediger Real Madrid op bij Sociedad

De Spaanse landskampioen Real Madrid is in zijn openingswedstrijd bij Real Sociedad blijven steken op een gelijkspel (0-0). Zo ziet Barcelona-trainer Ronald Koeman de grote rivaal meteen twee punten verspelen.

Gezien de vele afwezigen bij Real zal Koeman echter nog geen reële inschatting kunnen maken van de krachtsverhoudingen. Het gemis van de creativiteit van onder anderen Eden Hazard, Marco Asensio en Isco was wel zichtbaar bij de Madrilenen.

Tegen zijn oude club Real Sociedad, dat ook de nodige basiskrachten miste, kreeg Martin Ødegaard naast Toni Kroos en Luka Modric de kans zich te bewijzen. De voormalige middenvelder van sc Heerenveen en Vitesse werd na driekwart wedstrijd gewisseld.

Sociedad hoopte in de slotfase nog op een bevlieging van David Silva, de van Manchester City overgekomen technicus die als invaller na tien jaar zijn rentree maakte in de Primera División. Maar het beste was er bij de twee ploegen toen al af.

Jongensdroom

De man van de dag in Spanje was zonder twijfel Alberto Cifuentes, die op 41-jarige leeftijd een jongensdroom in vervulling zag gaan. De keeper was zijn hele voetballeven actief in lagere Spaanse divisies, maar maakte zondag voor het eerst zijn opwachting in de hoogste klasse met het gepromoveerde Cadíz.