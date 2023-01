Derde zege op rij ADO onder Advocaat, markante Telstar-voorzitter vertrekt

ADO Den Haag heeft onder Dick Advocaat de weg omhoog gevonden in 2023 en is gestegen naar de vijftiende plaats in de eerste divisie.

Nog zonder de nog niet speelgerechtigde aanwinst Joey Sleegers won ADO vrijdagavond door een late goal van Tyrese Asante in eigen huis met 2-1 van MVV Maastricht, de nummer drie van de competitie.

Vorige week boekte ADO bij FC Dordrecht (0-1) de eerste zege onder coach Advocaat en afgelopen dinsdag volgde een tweede zege tegen Kozakken Boys in de KNVB-beker (1-3). Met vertrouwen ging ADO daarom het duel met MVV tegemoet.

Vroege voorsprong

ADO kwam al in de tiende minuut op voorsprong via Thomas Verheydt. De oud-MVV-spits opende de score na een combinatie met Malik Sellouki. Via Jordy Wehrmann, Joël Zwarts en Xander Severina kreeg de thuisploeg meerdere kansen, maar doelman Romain Matthys hield MVV op de been.

Op slag van rust kreeg MVV een strafschop. Ruben van Bommel passeerde Asante en werd door de ADO-verdediger licht geraakt. Koen Kostons schoot de buitenkans binnen.