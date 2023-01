Transfer Weghorst naar United eindelijk rond: 'Voorrecht hier te gaan spelen'

Met Weghorst heeft trainer Erik ten Hag zijn vurig gewenste aanvaller binnen. De Nederlandse coach van United zag Cristiano Ronaldo deze transferperiode vertrekken. De Portugees forceerde een breuk en vertrok transfervrij naar het Saudische Al-Nassr.

De komst van Weghorst had wat voeten in aarde. Zijn Engelse club Burnley had de Nederlander namelijk verhuurd aan Besiktas. De Turkse club krijgt na lang onderhandelen een afkoopsom van 2,83 miljoen euro voor het verbreken van de huurovereenkomst. Burnley verhuurt Weghorst nu meteen weer aan United.

Weghorst ziet progressie United

Weghorst liet zich op de clubsite van United uit over zijn huurtransfer. "Het is een voorrecht om bij deze club te gaan spelen. Ik heb gezien hoeveel progressie United heeft geboekt onder Erik ten Hag en kan niet wachten om bij te gaan dragen in het bereiken van onze doelen."

De spits gaat in Manchester de concurrentie aan met spelers als Anthony Martial en Marcus Rashford. "Wat er ook gebeurt de komende maanden, ik zal alles geven voor deze club."

Wout Weghorst werd tijdens het WK wereldnieuws. Hij zette Nederland in de kwartfinale tegen Argentinië in de slotseconden op 2-2 uit een fraai ingestudeerde vrije trap.