Kabinet verandert regels voor medisch eigen risico

Het kabinet verandert de regels van het medisch eigen risico. Per behandeling hoeven patiënten nog maar maximaal 150 euro van hun eigen risico te betalen, terwijl dat nu bij een dure behandeling meestal het hele bedrag van 385 euro is.

Dat betekent bijvoorbeeld dat iemand die één keer per jaar onder het mes moet en verder geen arts bezoekt goedkoper uit zal zijn dan nu.

Volgens het kabinet leidt deze verandering ertoe dat mensen medisch-specialistische hulp mogelijk laten zitten als ze weten dat dat opnieuw 150 euro kost. De redenering is dat dat in het huidige systeem niet uitmaakt, aangezien het eigen risico al in een keer is opgemaakt en voor volgende behandelingen geen eigen bijdrage meer hoeft te worden betaald.

Patiënten worden langer geprikkeld om na te denken of gebruik van de behandeling medisch noodzakelijk is, of de behandeling wel op dat moment moet plaatsvinden en of een minder vergaande behandeling ook genoeg is, schrijft het kabinet.

Verwacht wordt dat ongeveer een miljoen verzekerden gemiddeld 100 euro minder eigen risico gaan betalen. Ook heeft de maatregel naar verwachting een drukkend effect op de premie, doordat minder zorgkosten worden gedeclareerd.

De maatregel zou 200 miljoen euro per jaar moeten opbrengen.