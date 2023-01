Bruinkooldorpje 'Lützi' vrijwel ontruimd, Greta Thunberg leidt nieuw protest

De ontruiming van het 'bruinkooldorp' Lützerath, net over de grens bij Roermond, nadert volgens de Duitse politie zijn einde. Volgens een woordvoerder van de politie van Aken zijn er nog enkele activisten in boomhutten en twee activisten in een tunnel. Al dagenlang protesteren klimaatactivisten daar tegen de sloop van het dorpje, dat moet wijken voor de Duitse bruinkoolwinning. Twee klimaatactivisten, die zichzelf 'Pinky' en 'Brain' noemen, hebben zich in een tunnelschacht onder het dorp verschanst. De politie is nog altijd bezig de twee uit de krappe tunnel te krijgen en noemt de actie levensgevaarlijk. De huizen in het dorpje waren al leeggehaald en worden nu gesloopt. Het Duitse blad Der Spiegel meldt dat 470 mensen Lützerath inmiddels hebben verlaten, van wie 320 vrijwillig. Symbool Woensdag begon de politie met de ontruiming van Lützerath, ook bekend onder de naam 'Lützi'. Eerder verwachtte de politie een ontruiming van weken, maar nu lijkt het na een paar dagen al klaar te zijn. Er zijn veel meer agenten dan activisten en het verzet lijkt vooralsnog mee te vallen. Ruim twee jaar lang hielden klimaatactivisten het dorpje bezet om de uitbreiding van een bruinkoolmijn te voorkomen. De oorspronkelijke bewoners zijn er allang niet meer te vinden. 'Lützi' is ondertussen het symbool geworden van het Duitse klimaatprotest en met de internationale aandacht misschien wel van een wereldwijd protest.

Greta Thunberg in Lützerath - ANP

Vanmiddag kreeg het 'spookdorpje' bezoek van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Ze sprak daar met activisten en poseerde voor de fotografen. Wie Thunberg op sociale media volgt, kent het 'recept voor de vrijdag'. Al 230 weken achter elkaar - sinds de start van haar protest in augustus 2018 - plaatst de bekende jonge activiste elke vrijdag een foto van zichzelf met een kartonnen bordje. Ditmaal met de tekst: "Keep it in the ground", houd het (de bruinkool, red.) in de grond. Morgenmiddag is de 20-jarige Thunberg de kopvrouw van een nieuw protest. Via haar sociale media, met op Twitter 5,7 miljoen en op Instagram ruim 14,7 miljoen volgers, roept ze iedereen op om zich om 12.00 uur te melden voor een nieuwe demonstratie. Bussen van Nederland naar Duitsland Ook Nederlandse klimaatactivisten zullen het grootschalige protest bijwonen. Vanuit Nederland rijden bussen met zo'n 200 demonstranten naar Keyenberg. Daar vertrekken de betogers voor een tocht van vijf kilometer naar Lützerath, waar in een nabijgelegen weiland toespraken worden gehouden. Er worden zo'n 10.000 demonstranten verwacht. In deze video leggen we uit hoe het dorpje Lützerath uitgroeide tot symbool van klimaatverzet:

Het dorpje Lützerath, niet ver van Roermond, moet wijken voor de Duitse bruinkoolwinning. Klimaatactivisten zijn het daar niet mee eens en proberen de sloop te voorkomen. Het dorp is het epicentrum geworden van de strijd tegen bruinkool. - NOS