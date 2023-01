Populaire Flevolandse otter Freekje op 19-jarige leeftijd overleden

De in Flevoland populaire otter Freekje is gistermiddag op 19-jarige leeftijd overleden; bijzonder oud voor een otter. Normaal worden de dieren zo'n drie tot zes jaar oud, laat natuurorganisatie Stichting Flevo-landschap weten. Een dierenarts heeft het dier laten inslapen omdat ze al een paar dagen amper kon lopen en slecht at.

Freekje werd geboren in het Russische Novosibirsk Zoological Park, maar werd door Staatsbosbeheer samen met haar zusje naar Nederland gehaald om de otterpopulatie te versterken.

Zo ver kwam het niet voor Freekje. De herintroductie in de natuur ging vanwege gezondheidsproblemen niet door, en dus werd het dier noodgedwongen opgevangen in het otterverblijf van Natuurpark Lelystad.

Diva

Hier ontpopte ze zich volgens Flevo-landschap tot 'een echte diva'. Zo speelde Freekje de hoofdrol in regionale en landelijke tv-items en liet ze zich graag fotograferen en filmen door bezoekers, schrijft Omroep Flevoland.

Het park gaat het dier dan ook missen: "Ze was speels, nieuwsgierig, actief en maakte veel gebruik van de otterpassage tussen de twee perken", aldus het natuurpark.

Ook zonder Freekje werd het herintroductieproject voor otters een succes; inmiddels leven er volgens Flevo-landschap zo'n 500 wilde otters in Nederland.