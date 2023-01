Frustratie in Turkije: visum voor Europa steeds vaker afgewezen

Ze was aangenomen voor een droomstage in Amsterdam. Afgelopen zomer zou de Turkse student sociologie Dilara Oztekin twee maanden aan de slag bij het International Institute of Social History. Een visum aanvragen voor Nederland was slechts een formaliteit, dacht ze. Maar een paar weken nadat ze al haar papierwerk had ingediend bij het visumbureau in Istanbul, werd haar aanvraag afgewezen.

Steeds vaker worden Turken met lege handen naar huis gestuurd na het doen van een visumaanvraag bij een consulaat of ambassade van een Europees Schengenland. Het aantal afwijzingen is sinds 2015 flink toegenomen. 4 procent van alle aanvragen voor de Schengenzone werd toen afgewezen, in 2021 was dat bijna 17 procent.

In Nederland ligt het aantal afwijzingen nog iets hoger. Uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, opgevraagd door de NOS, blijkt dat het weigeringspercentage voor Turkse visumaanvragen in 2022 20,9 procent was en in 2021 19 procent.

Een groot verschil met 2015, toen het net geen 5 procent was: